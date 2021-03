WHO-Bericht bekräftigt Tierursprungs-These bei Corona

Der Ursprung der Corona-Pandemie liegt aller Wahrscheinlichkeit nach im Tierreich. Diese mehrfach geäußerte These nannte am Montag die niederländische Virologin Marion Koopmans als Kernaussage eines Berichts der Weltgesundheitsorganisation über die Herkunft des Virus. Die Wissenschafterin gehörte dem Expertenteam an, das in China nach Spuren des Virus suchte. Ein Übertrag des Virus von Fledermäusen über ein anderes Tier auf den Menschen wird als am wahrscheinlichsten gesehen.

SN/APA (AFP)/HANDOUT Fledermaus als Ursprung und weiterer Zwischenwirt wahrscheinlich