WHO fordert von China Maßnahmen gegen Atemwegserkrankungen

Vor allem Lungenentzündungen bei Kindern häufen sich.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat China aufgefordert, "Maßnahmen zur Verringerung des Risikos von Atemwegserkrankungen zu ergreifen" und die Behörden um weitere Informationen zu einer Häufung von Lungenentzündungen bei Kindern im Norden des Landes gebeten. Die WHO rief die Bevölkerung auf, sich impfen zu lassen, sich von Erkrankten fernzuhalten und bei Symptomen zu Hause zu bleiben, hieß es in einer am Mittwoch Erklärung der UN-Gesundheitsbehörde.

Laut WHO haben in China seit Mitte Oktober Fälle "grippeähnlicher Erkrankungen" im Vergleich zu den Vorjahren zugenommen. Auf einer Pressekonferenz am 13. November führten die chinesischen Behörden die Zunahme der Atemwegserkrankungen auf die Aufhebung der Corona-Maßnahmen und die Verbreitung bekannter Krankheitserreger zurück. Am 21. November berichteten örtliche Medien und die Gesundheitsbehörde Promed von einer Häufung nicht diagnostizierter Lungenentzündungen bei Kindern in Nordchina.