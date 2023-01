WHO erklärt Ebola-Ausbruch in Uganda für beendet

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat den Ebola-Ausbruch in Uganda für beendet erklärt. In einer Mitteilung vom Mittwoch hieß es, zuletzt sei am 30. November ein Patient aus dem Krankenhaus entlassen worden, seither seien keine weiteren Infektionen bekanntgeworden.

Der Ausbruch war der erste der sogenannten Sudan-Variante seit rund zehn Jahren und der fünfte Ebola-Ausbruch in Uganda insgesamt. Seit Bekanntwerden am 20. September starben mindestens 55 Menschen, 142 Infektionen wurden bestätigt. Die ugandische Regierung hatte für zwei besonders betroffene Regionen zeitweise einen Lockdown beschlossen. WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus gratulierte Uganda zu seiner schnellen Reaktion auf den Ausbruch. "Die Lektionen, die wir gelernt haben, und die Systeme, die für diesen Ausbruch eingerichtet wurden, werden die Ugander und andere in den kommenden Jahren schützen." Die Sudan-Variante - eine von insgesamt sechs Ebola-Varianten - gilt als besonders gefährlich, einen zugelassenen Impfstoff gibt es dagegen bisher nicht. Die WHO hatte Ende November zwar Dosen dreier möglicher Impfstoff-Kandidaten nach Uganda geschickt, diese kamen aber nicht mehr zum Einsatz.