WHO meldet 200 bestätigte Affenpocken-Fälle

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) gibt die Zahl der bestätigten Fälle von Affenpocken außerhalb des üblichen Verbreitungsraumes mit etwa 200 an. Zudem gebe es gegenwärtig mehr als 100 Verdachtsfälle, sagte die Epidemiologin Maria Van Kerkhove am Donnerstag. Betroffen seien mehr als 20 Staaten. Die Fallzahlen dürften weiter steigen, erklärte sie. Van Kerkhove zeigte sich zuversichtlich, dass der Ausbruch eingedämmt werden kann.

SN/APA/Centers for Disease Control Weltgesundheitsorganisation erwartet steigende Fallzahlen