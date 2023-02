WHO: Rund eine Milliarde Menschen sind Cholera-Risiko ausgesetzt

Die Zahl der Cholera-Ausbrüche weltweit nimmt zu. Allein in den vergangenen Tagen haben drei weitere Länder Cholerafälle gemeldet, wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Freitag in Genf berichtete. Damit seien aktuell 22 Länder betroffen.

BILD: SN/APA/AFP/AFP/ERIKA SANTELICES Verschmutztes Trinkwasser ist oft das zugrunde liegende Problem.