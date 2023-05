WHO will Übergang zu neuer Corona-Strategie unterstützen

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) will im Kampf gegen das Coronavirus Staaten künftig verstärkt dabei unterstützen, vom Notfallmodus zu einer langfristigen Strategie im Umgang mit der Krankheit Covid-19 und ihren Folgen überzugehen. Wie aus der am Mittwoch von der WHO veröffentlichten neuen Covid-19-Strategie hervorgeht, sollen die Länder bei "Prävention, Kontrolle und Bewältigung" unterstützt werden.

Die Strategie für die Jahre zwischen 2023 und 2025 ist die vierte seit Auftreten der ersten Covid-19-Fälle Ende 2019 in der chinesischen Region Wuhan. Die neue WHO-Strategie behält die beiden Ziele des vorherigen Plans aus dem Jahr 2022 bei: die Verbreitung von Covid-19 einzudämmen und Erkrankte so zu behandeln, dass Sterblichkeit und Langzeitfolgen einer Erkrankung verringert werden. In dem am Mittwoch veröffentlichten Papier geht es dabei insbesondere um den Umgang mit Long Covid: WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus zufolge treten die so bezeichneten Langzeitfolgen bei sechs Prozent der an Covid-19 erkrankten Menschen auf.

Die Länder sollten der WHO zufolge zudem weiterhin Kapazitäten in ihrem Gesundheitssystem bereithalten, um mit einem erneuten Anstieg von Covid-19-Erkrankungen umgehen und sich auf das mögliche Auftauchen neuer, gefährlicherer Varianten vorzubereiten.

Das WHO-Notfallprogramm soll am Donnerstag darüber beraten, ob die im Jänner 2020 ausgerufene höchste Alarmstufe für Covid-19 zurückgenommen werden kann. Die Entscheidung darüber trifft WHO-Generaldirektor Tedros, sie könnte erst mehrere Tage nach dem Treffen veröffentlicht werden. In der vergangenen Woche hatte die WHO bekannt gegeben, dass die Todesfälle durch Covid-19 seit Jahresbeginn um 95 Prozent zurückgegangen sind - gleichzeitig aber davor gewarnt, dass sich das Coronavirus weiterhin ausbreitet.