WHO: Zweiter Ebola-Ausbruch dieses Jahres in der DR Kongo ist beendet

In der Demokratischen Republik Kongo ist der zweite Ausbruch der lebensgefährlichen Ebola-Krankheit dieses Jahres laut der Weltgesundheitsorganisation WHO offiziell für beendet erklärt worden.

Kinshasa

Betroffen war die östliche Provinz Nord-Kivu-Provinz, wo am 8. Oktober der erste Fall bekannt wurde. Insgesamt erkrankten elf Menschen dort an Ebola, drei galten als Verdachtsfälle. Sechs der Patienten starben an der Krankheit. Erst im Mai war ein anderer Ausbruch in Nord-Kivu offiziell für beendet erklärt worden.

Die Fälle traten in der Nähe der Stadt Beni auf, wo Ebola bereits von 2018 bis 2020 aufgetreten war. Während des damaligen Ausbruchs wurden insgesamt fast 3500 Fälle nachgewiesen, 2299 Menschen starben. Beni ist ein Handelsknotenpunkt in der Region mit engen Verbindungen in die Nachbarländer Ruanda und Uganda. Eine Ebola-Infektion führt meist zu hohem Fieber und inneren Blutungen und ist lebensgefährlich. 2014 und 2015 gab es den größten Ausbruch der Krankheit in Westafrika - mit mehr als 11 000 Toten.