WHO empfiehlt Grenzwerte für Salzgehalt in Nahrungsmitteln

Zu viel Salz im Essen ist ungesund: Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gehen weltweit elf Millionen Todesfälle im Jahr auf Risikofaktoren in der Ernährung zurück, drei Millionen davon auf den Verzehr von zu viel Salz. Am Mittwoch legte die WHO eine Tabelle mit empfohlenen Höchstwerten für einige Dutzend Nahrungsmittel vor.

SN/photoalto/laurence mouton/picturedesk.com Übertriebener Salzkonsum kann schädlich sein (Symbolbild).