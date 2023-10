Wichtiges Etappenziel für indischen Forschungssatelliten

Knapp einen Monat nach seinem geglückten Start in Richtung Sonne hat ein indischer Forschungssatellit auf seiner Reise durchs All ein weiteres wichtiges Etappenziel erreicht. Der nach dem hinduistischen Sonnengott benannte Satellit Aditya-L1 habe den "Einflussbereich der Erde" verlassen, teilte die indische Weltraumbehörde Isro am Samstagabend mit.

BILD: SN/APA/AFP/R. SATISH BABU Zur Erforschung der Sonne gestartet