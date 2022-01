Wie Abhärtung das Immunsystem stärkt

Kaltduschen oder Eisbaden ist im Trend. Doch was bringt es wirklich für das Immunsystem? Experten erklären, wie man herangehen sollte.

. Sie nannten ihn den "Seehundmann". Am Abend des 11. März 1984 fuhr der isländische Fischer Gudlaugur Fridthorsson auf den eiskalten Atlantik hinaus. Rund sieben Kilometer von den Westmännerinseln entfernt verfing sich das Fischerboot an einem Hindernis am Meeresboden und kenterte. Obwohl die Wassertemperatur gerade einmal fünf Grad betrug, schwamm Fridthorsson sechs Stunden lang ans rettende Ufer - und überlebte. Für viele Menschen ist er noch heute ein Vorbild.

Auch für Hans-Peter Hutter, Umweltmediziner an der MedUni Wien. ...