Wie das Wissen aus der Krise kommt

Ob Covid oder Klima, Wissenschafterinnen und Wissenschafter rücken bei Krisen in den Mittelpunkt: Ihre Meinung ist gefragt. Doch wo ist der beste Platz für ihre Expertise?

Im Fernsehen, in Zeitungen oder in sozialen Netzwerken - Namen und Gesichter wie jene von Dorothee von Laer, Andreas Bergthaler oder Helga Kromp-Kolb sind bekannt. Dass Virologen, Mediziner, Klimaforscher derart im Rampenlicht stehen, ist aber neu. "Die Wissenschaft hat stets stärker eine beratende Rolle eingenommen. Doch das Bild der Wissenschaft, das heute in der Öffentlichkeit vorherrscht, ist nicht mehr adäquat. Es zu ändern ist schwierig. Und genau da setzen wir an." Das sagt Charlotte Werndl, Philosophieprofessorin an der Uni Salzburg. ...