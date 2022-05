Wie der Bildungserfolg von Migrantenkindern erhöht wird

Psychologin Haliemah Moćević hat erforscht, wie Pädagogen mit gezielten Interventionen benachteiligten Jugendlichen zum Schulerfolg verhelfen können - und erhielt dafür drei Preise.

Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund sitzen viel häufiger in Mittelschulen als in der AHS. Sie bringen im Schnitt schlechtere Resultate bei Tests wie PISA oder PIRLS - und verlassen Schulen öfter ohne Abschluss. Die strukturellen Probleme dahinter werden erforscht. Praktische Tools, was Lehrer für mehr Bildungsgleichheit tun können, sind rar.

Das hat Haliemah Moćević, die als Senior Scientist an der Uni Salzburg an der Schnittstelle zwischen Psychologie und Pädagogik zu sozialer Gerechtigkeit forscht, während der Flüchtlingskrise 2015/16 erlebt: ...