Wie Digitalisierung bei Klein- und Mittelbetrieben landet

Intelligente Computer steuern die Produktion an mehreren Standorten und weisen rechtzeitig auf Wartungsarbeiten hin.

Besonders für kleine und mittlere Unternehmen wird es immer wichtiger und zugleich schwieriger, durch Digitalisierung und Automatisierung neue Geschäftsfelder zu eröffnen und Produkte zu verbessern. Mit dem Digitalen Transferzentrum sollen die Betriebe in Salzburg Know-how aus erster Hand bekommen. Dabei wird

die regionale Forschungskompetenz von der Fachhochschule Salzburg und Salzburg Research im Bereich der Digitalisierung gebündelt. Ziel ist es dabei, gemeinsam mit Forschungspartnern, Studenten und Unternehmen an kollaborativer Robotik, digitalen Zwillingen, smarter Logistik, digitalen Geschäftsmodellen und an einer Plattform für verteilte, modulare und flexible Produktion zu forschen und zu arbeiten.

Doch was heißt das konkret? Der Forscher Simon Kranzer verweist zum Beispiel auf das Projekt CIDOP (Cloud Based Information Systems for Distributed and Optimized Production). Dabei wird in Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Vorarlberg eine Softwareplattform für eine standortübergreifende Produktion gebaut. Damit will man zeigen, dass eine Fertigung geringer Stückzahlen an beliebigen Standorten mit konventionellen Ressourcen ähnlich einer 3D-Druck-Factory möglich gemacht werden kann. Simon Kranzer erklärt: "Will ich zum Beispiel 100 Stück von einem Produkt, konfigurieren sich wie bei Amazon die Maschinen über die Cloud selbst."

Ziel ist dabei, die Produktion im Bereich der Klein- und Mittelbetriebe zu optimieren. So können beispielsweise über die Cloud an einem Standort 10.000 Teile produziert werden, am nächsten 200 und so weiter. Das würde Leerläufe bei Fertigungsmaschinen verringern.

Kranzer verweist auf ein weiteres Projekt, das am Studiengang Informationstechnik und System-Management mitentwickelt wurde: In dem geht es darum, wie man mit virtuellen Abbildern der Realität in die Zukunft schauen kann. Es wurde etwa ein Maschinenmodell entwickelt, das es erlaubt, Fehler eines Schiffsmotors vorherzusehen und somit zeitgerecht Wartungsarbeiten anzustoßen. Er gibt ein weiteres Beispiel: "Mit einer Salzburger Firma haben wir ein Abbild einer Kransteuerung entwickelt, die es erlaubt, eine neue Software zu testen, ohne direkt auf den Kran gehen zu müssen." Bisher war es nach Angaben Kranzers so gewesen, dass man meist die Software geschrieben hat und danach auf dem realen Kran das System testen musste, ob es überhaupt funktioniert. Das war nicht nur zeitlich, sondern auch finanziell sehr aufwendig.

"Jetzt testen wir auf Computermodellen", erklärt der Softwareentwickler. "Und den gleichen Kransimulator können wir auch für das Training zukünftiger Bediener hernehmen. Die notwendige Software entwickeln wir mit dem Firmenpartner an der Fachhochschule."

Ganz entscheidend: Die Firmen können mit einem Problem, das sie haben, auf die Forscher zukommen und um Hilfe bitten, wenn es für das Problem nicht ohnehin schon eine Lösung von der Stange gibt.