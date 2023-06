Wie Eis in vielen Höhlen Tropfsteine beschädigte

In den Obir-Höhlen (Kärnten) und vielen anderen Höhlen gibt es Stalagmiten, die in der Nähe ihrer Basis gebrochen und teilweise verschoben sind, aber noch aufrecht stehen. Bisher dachte man, dass in der letzten Kaltzeit langsam fließendes Eis die Tropfsteine abbrach. Innsbrucker Forscher zeigen nun im Fachblatt "Scientific Reports", dass die Kräfte dafür nicht reichen. Vielmehr dürften Spannungen im Eis - verursacht durch Temperaturänderungen - verantwortlich gewesen sein.

BILD: SN/APA/SPÖTL/CHRISTOPH SPÖTL Spannungen im Eis beschädigten in den Obir-Höhlen (Kärnten) einen Stalagmiten