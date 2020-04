Wie gefährdet sind Kinder durch Corona?

Einzelne Todesfälle machen die Mediziner wachsamer. Immer mehr Daten zu Kindern und Jugendlichen schärfen das Bild.

Die Schlagzeilen dieser Tage machen viele Eltern hellhörig. Vergangene Woche starb eine 16-Jährige in der Nähe von Paris an den Folgen einer Infektion mit dem neuen Coronavirus. Am Dienstag meldeten belgische Behörden den Tod eines zwölfjährigen Mädchens. Und am Mittwoch die nächsten Fälle: In Großbritannien starb ein 13-jähriger Bub. Die Eltern sagten, eine Vorerkrankung sei nicht vorgelegen. In Indonesien starb eine Elfjährige, die hatte allerdings zusätzlich zum Coronavirus auch Denguefieber.

Tragische Einzelfälle? Oder steckt mehr dahinter? Wolfgang Sperl, Vorstand der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde in Salzburg, ist jedenfalls vorbereitet, auch schwerer verlaufende Covid-19-Fälle aufnehmen zu können. Streng getrennt vom restlichen Bereich in der Kinderklinik. Ein aktueller Rundruf unter den österreichischen Krankenhäusern hat nach seinen Angaben ergeben, dass vorerst noch kein einziges Kind intensivmedizinisch betreut werden muss. Ein einziges Kind mit einer Begleiterkrankung müsse derzeit stational behandelt werden. Auch in Deutschland seien derzeit nur 15 Kinder unter ärztlicher Obhut in einem Spital. Die Analyse von 25.000 registrierten Fällen in Italien hat ergeben, dass Kinder bis zu einem Alter von neun Jahren in 0,5 Prozent der Fälle erkranken und 0,7 Prozent von den bis zu 19-Jährigen. Immer mit milden Verläufen.

Etwas nachdenklicher wird Sperl, wenn er auf eine Studie aus China blickt, die noch im Prüfverfahren steckt, aber bereits online in den Fachpublikationen zugänglich ist: Die Forscher analysierten 2143 Fälle von Kindern, die entweder positiv getestet waren oder aufgrund ihrer Symptome, auf Basis von Bluttests oder einem Lungenröntgen, als mit dem Coronavirus infiziert eingestuft wurden. Dabei zeigte sich, dass ein kleiner Prozentsatz ernsthaft krank (Originalzitat in der Studie: "seriously ill") wurde. Und das waren vor allem Babys und Kinder im Vorschulalter. Konkret waren es 125 Kinder, knapp sechs Prozent, die es schwerer traf, wie Shilu Tong betonte, leitender Autor der Studie im medizinischen Zentrum für Kinder in Schanghai. 13 dieser Kinder klassifizierte man als "kritisch" mit schweren Atemproblemen und Organversagen.

Für den Chef der Kinderklinik in Salzburg ist wichtig, dass man in den Spitälern auch für ernsthafte Erkrankungen bei Kindern gerüstet ist. Den tragischen Einzelfällen müsse man genau nachgehen. Dennoch änderten sie derzeit nichts an der grundsätzlichen Erkenntnis auf Basis der bisher verfügbaren Daten, dass in den allermeisten Fällen Kinder und Jugendliche zum einen kaum erkranken. Und wenn sie mit dem Virus infiziert sind, treten meist nur milde Symptome auf, wie Fieber zum Beispiel, aber auch Durchfall. Schwangere können nach dem aktuellen Stand des Wissens ihre Ungeborenen nicht infizieren. Nach der Geburt können Babys aber angesteckt werden - allerdings nicht durch die Muttermilch. Daher gilt es alle Hygienevorschriften strikt zu befolgen.

Derzeit können die Mediziner im Grunde nur spekulieren, warum Kinder im Schnitt viel weniger stark am Coronavirus erkranken, in Einzelfällen ein dramatischer Verlauf aber vorkommen kann. Sperl geht unter anderem davon aus, dass die meisten Kinder offenbar weniger Rezeptoren (ACE2) an den Zelloberflächen haben, über die das Virus eindringen kann. Ein anderer Grund könnte sein, dass Kinder durch engen Kontakt untereinander mehr anderen Coronaviren ausgesetzt sind und deshalb eine Kreuzimmunität vorhanden ist. Das Immunsystem der Kinder reagiert damit stärker auf das SARS-CoV-2-Virus.

Letztlich ist Sperl noch wichtig: Kinder aus den Risikogruppen, wenn sie zum Beispiel krebskrank sind oder aus anderen Gründen ein schwächeres Immunsystem haben, muss man besonders schützen.