Wie gehen Forscher mit Druck von Finanziers und Politik um?

Außeruniversitäre Institute haben einen "Goldstandard" präsentiert, wie ethisch einwandfreie Politikberatung aussehen soll. Aber wie halten es die Unis? Und wie valide sind Coronastudien?

"Die Wissenschaft und ihre Lehre ist frei." So lautet der erste Satz in Artikel 17 des Staatsgrundgesetzes, das Teil der Verfassung ist. Aber: Ob dem so ist, daran sind zuletzt Zweifel aufgekommen; speziell, wenn die Politik als Auftraggeber auftritt. Hintergrund ist zum einen die Affäre um Meinungsforscherin Sabine B., der vorgeworfen wird, auf Wunsch des Umfeldes von Ex-ÖVP-Kanzler Kurz getürkte Umfragen erstellt zu haben. Zweiter Anlass waren Chats des Kurz-Vertrauten Thomas Schmid: Sie lassen erkennen, dass er über das Budget ...