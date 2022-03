Wie geht es in der Corona-Pandemie weiter? Charité-Chef Heyo Kroemer im SN-Interview

Charité-Chef Heyo K. Kroemer spricht im Interview über die Coronalage in den Spitälern. Er erklärt, inwiefern sich der Einsatz von Covidmedikamenten verbessert hat und was ihn in der Pandemie bisher am meisten überrascht hat.

Die Berliner Charité ist Europas größte Universitätsklinik. Pharmakologe Heyo K. Kroemer leitet diese Institution seit September 2019. Im Interview blickt er auf zwei intensive Coronajahre zurück. Herr Kroemer, was, finden Sie, haben wir richtig gemacht in der Pandemie? Heyo K. Kroemer: Ich glaube, dass im Verlauf der Pandemie viele Dinge schnell und richtig gemacht wurden. Insgesamt hat man gesehen, dass wir doch ein relativ robustes Gesundheitssystem in Deutschland haben. Natürlich gibt es erheblichen Verbesserungsbedarf und eine sachliche Aufarbeitung ...