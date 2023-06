Wie groß ist unser Sonnensystem?

BILD: SN/HAUS DER NATUR/STELLARIUM

Der Mond steht gleich zu Anfang des Monats als Vollmond am Himmel, genauer gesagt/geschrieben am 4. Juni. Neumond ist indes am 18. Juni. Ende des Monats ist dann bereits wieder die zunehmende Mondsichel am Abendhimmel sichtbar.