Wie kann man den Klimawandel stoppen - ohne Verzicht?

In ihrem neuen Buch schreibt die österreichische Chemikerin Tara Shirvani über plastikfressende Bakterien und Superbäume, die größere Mengen an CO2 aufnehmen können als herkömmliche Bäume. Ist das die Zukunft?

Chemikerin Tara Shirvani schreibt in ihrem neuen Buch von Superbäumen, die größere Mengen an CO<Tiefstellen>2</Tiefstellen> aufnehmen können als herkömmliche Bäume.

Der World Earth Day wird jährlich am 22. April in mehr als 175 Ländern begangen. Im Jahr 1969 wurde er erstmals bei einer Unesco-Konferenz initiiert und soll die Wertschätzung für die Umwelt stärken. Pünktlich zu diesem Gedenktag erscheint ein neues Buch der 1986 in Wien geborenen Chemikerin Tara Shirvani. Sie erklärt, wie die Erderwärmung auf alternativen Wegen eingedämmt werden kann.

Zuletzt gab es dicke Luft zwischen der deutschen Fridays-for-Future-Bewegung und der Letzten Generation. Der Vorwurf: Letztere würde die ...