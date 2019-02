Wie Kinder ihre Grenzen lernen

Schon im ersten Jahr stoßen Kinder an Grenzen. Mit drei Jahren und in der Pubertät werden die Konflikte darüber mit den Eltern besonders heftig ausgetragen. Wie können Mütter und Väter auf Trotz und Zorn reagieren?

Die Autorin und Bloggerin Susanne Mierau will Eltern dabei unterstützen, dass Kinder in Geborgenheit aufwachsen können. Im SN-Gespräch erläutert sie Schwierigkeiten und "Grenzerfahrungen".

Die Bindungsforschung sagt, im ersten Jahr könne man ein Baby gar nicht genug verwöhnen. Wann beginnt das Grenzensetzen? Mierau: Es beginnt schon im ersten Jahr, wenn die Kinder zum Beispiel bei der Fortbewegung an Grenzen stoßen, weil die Eltern Nein sagen. Manchmal ist diese erste Grenze schon früher, zum Beispiel, wenn das Kind an den Haaren zieht und Mutter oder Vater sagen, da darfst du nicht dran reißen. Es geht in der Erziehung von Anfang an nicht nur um die Bedürfnisse der Kinder, sondern auch um jene der Eltern. Beide müssen ausgewogen sein.