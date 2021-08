Wie Machtspiele Beziehungen und Partnerschaften ins Wanken bringen

Es sind nicht nur Rückzug und fehlende Gespräche, die zur Distanz führen. Der Zerstörer arbeitet verdeckt.

In jeder menschlichen Beziehung, sei es zwischen Eltern und Kindern, zwischen Partnern, zwischen Freunden oder unter Kollegen, spielen sich Machtprozesse ab. In der Partnerschaft können diese lange Zeit wie unterirdische Kanäle verlaufen, die das Fundament des Gebäudes beschädigen. Werden Machtspiele in der Partnerschaft nicht erkannt und bearbeitet, zerstören sie das Zusammensein und die Liebe. Die SN sprachen darüber mit dem Paartherapeuten Wolfgang Krüger.

Wie äußern sich die Machtspiele? Wolfgang Krüger: Machtspiele bestehen darin, dass es unterschiedliche Vorstellungen gibt, ...