Wie man am Kerzenlicht die helle Freude hat

Passend zur Adventzeit und der Energiekrise: Tipps und Tricks um Kerzen und Teelichter.

1. Welche Kerzen brennen am längsten?

Preisgünstige Kerzen und Teelichter sind meist aus Paraffinwachs hergestellt. Paraffin ist ein Erdölprodukt und somit relativ billig. Kein Wunder also, dass es am häufigsten für die Herstellung verwendet wird. Andererseits brennt Paraffin aber auch schneller ab als andere Wachse. Neben Paraffin findet auch Stearin in der Kerzen- und Teelichtherstellung Verwendung, das im Gegensatz zum Paraffin aus pflanzlichen oder tierischen Fetten und Ölen hergestellt wird. Stearinkerzen sind somit meist teurer als Paraffinkerzen, brennen ...