Wie man CO2 aus der Atmosphäre nimmt und neue Produkte daraus entwickelt

Technisch ist es möglich, große Mengen an CO2 aus der Atmosphäre zu nehmen und damit neue Produkte herzustellen. Die Montanuniversität Leoben forscht, wie das funktionieren kann. Warum der Weg dorthin noch hürdenreich ist.

Markus Lehner hat den Lehrstuhl für Verfahrenstechnik des industriellen Umweltschutzes an der Montanuniversität Leoben inne. Dort beschäftigt er sich schon seit vielen Jahren mit Carbon Capture and Utilization (CCU), der Verwertung von CO 2 zur Herstellung neuer Produkte. Im Interview spricht er darüber, wie zukunftsfähig diese Technik sein kann.

Erlauben Sie bitte die naive Frage: Wir haben doch zu viel CO2 in der Atmosphäre. Könnte man das nicht nutzen? Markus Lehner: In der Atmosphäre ist CO2 nur in geringen ...