Schulstress. Corona. Pubertät. Getrennte Eltern. Dauerverlockung durch soziale Medien. Die Herausforderungen für Kinder und Jugendliche werden immer größer. Eine Expertin weiß Rat.

Belinda Plattner, Primaria der Uniklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Salzburg, gibt Tipps, wie Kinder und Jugendliche besser mit Stress umgehen können.

Was macht Kindheit und Jugend so herausfordernd? Belinda Plattner: Es gibt keine andere Lebensspanne, in der ...