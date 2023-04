Wie man Talente nach Salzburg holt - und hält

Plus

Plus

Plus

Wien, Berlin oder doch Salzburg: Speziell in Bereichen wie IT oder Digitalisierung wird der Kampf um hochqualifizierte Arbeitskräfte immer heftiger. Was können der Standort Salzburg und seine Unternehmen tun, um Talente zu binden?

BILD: SN/STOCK.ADOBE.COM/VITALII VODOLAZSKYI