Wie man zu sich selbst steht

Für sich einzustehen kann schwierig sein. Warum ausgerechnet Frauen seltener sagen, was sie wollen - und welche Rolle uralte Muster im Gehirn spielen.

Vorgesetzten freundlich, aber bestimmt sagen, dass in diesem Monat keine Überstunden mehr gemacht werden. Die Bedienung darauf hinweisen, dass der Salat braune Stellen hat. Den Freunden Grenzen setzen, wenn diese nur schlechte Stimmung verbreiten. - Was leicht klingt, kostet viele Menschen so viel Überwindung, dass sie meist lieber ganz schweigen. Sie leisten also die Mehrstunden, schieben fauliges Grün still an den Tellerrand und gehen aus Treffen mit Jammerern mit weit weniger Energie nach Hause, als sie davor noch hatten. Obwohl ...