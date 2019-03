Entspannende Klänge und dazu meditative Anleitungen können Patienten die Schmerzen gleichsam vergessen lassen. "Ich kann dabei endlich einschlafen", sagen Betroffene. Was tut sich dabei im Gehirn?

Die Musik wurde ausschließlich mit Naturinstrumenten aufgenommen, die Assoziationen an fernöstliche Klänge wachrufen. Dazu regt eine ruhige, getragene Stimme an, die Augen zu schließen und in sich hineinzuspüren: "Wenn irgendwo noch Spannungen sitzen, lassen Sie los. Lassen Sie Ihren Atem ...