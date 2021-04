Wie oft eine Pflanze blüht, entscheidet sich schon im Samen

Wie oft im Jahr eine Blume blüht, entscheidet sich, wenn sie als kleiner Embryo im Samenstadium ist, fand der Wiener Pflanzenforscher Michael Nodine mit Kollegen bei Ackerschmalwandpflanzen heraus. Zwei Eiweißstoffe wetteifern in diesem Stadium darum, die Vorlage (mRNA) für den Blütenzeitregulator "Flowering Locus C - FLC" zu aktivieren oder unkenntlich zu machen. Die Studie wurde in der Fachzeitschrift "PNAS" veröffentlicht.

SN/pixabay Die ersten Frühlingsboten - Krokusse.