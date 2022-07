Wie Salzburg eine Medizin-Uni bekam

Ein Buch skizziert den Werdegang der Paracelsus Medizinischen Privatuni. Welche Rolle Mateschitz, Schwarzenegger und Grasser dabei spielten.

Der Rahmen war denkbar skurril: Just am Faschingsdienstag wurde 1998 eine Delegation aus Salzburg in das Bildungsministerium geladen. Das Thema: Bekommt Salzburgs Universität jene medizinische Fakultät, die bereits seit 1962 vorgesehen war? "Der damalige Sektionschef im Ministerium, Sigurd Höllinger, hat uns in einer halben Stunde klargemacht, dass wir keine Chance haben - die anderen Universitäten seien dagegen. Während wir das gesagt bekamen, marschierten auf der Straße die Faschingsgilden auf. Wir glaubten, wir sind im falschen Film", beschreibt Herbert Resch. Der ...