Wie sicher sind Brustimplantate mit rauen Oberflächen?

Brustchirurgen weisen auf eine damit verbundene Krebsform hin, die allerdings sehr selten auftritt. Was Frauen mit texturierten Implantaten auf jeden Fall beachten sollten.

In Österreich haben sich in den vergangenen zehn Jahren Brustimplantate mit rauen, texturierten Oberflächen durchgesetzt. Für die Frauen bieten sie einige überzeugende Vorteile. Aber nun warnen Mediziner auch vor einem Nachteil, der keinen Grund zu übertriebener Sorge liefert, aber vor allem in der Nachsorge im Auge behalten werden sollte.