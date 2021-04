Wie viel Urzeitechse steckt im Huhn?

Das die Ostereier liefernde Haustier dürfte eine lange Vergangenheit haben, wie neue Studien zeigen. Ein Forschungsprojekt will gar die Evolution umkehren und aus einem Huhn wieder einen Dinosaurier machen.

Was könnte ein flauschiges Hühnerküken mit einem zähnefletschenden Dinosaurier gemeinsam haben? Die Antwort verblüfft: die flaumigen Federn. Und nicht nur die. Auch der Schwanz, die Füße, die hohlen Knochen, der zweibeinige Gang, ja, der gesamte Körperbau weisen Übereinstimmungen auf. So große sogar, dass Richard O. Prum zu dem Schluss kommt: "Wenn man es genau nimmt, sind die Vögel eine Untergruppe gefiederter Dinosaurier." Der Evolutionsbiologe und Ornithologe von der Yale-Universität in New Haven, Connecticut, ist der Ansicht: "Es bleiben keine wichtigen ...