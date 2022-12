Wie wir in Zukunft einkaufen

Treffen sich ein Handelsmanager und ein Techniker an der FH. Was passiert? Sie arbeiten an Technologien für den stationären Handel.

Während das Weihnachtsgeschäft online wie offline läuft, kennen Robert Zniva und Simon Kranzer die neuralgischen Punkte beim Einkaufen. Wer seine sieben Sachen besorgt statt bestellt, möchte Zeit und Mühe sparen. Vor allem an der Kassa. "Technologien wie Self-Check-out-Kassen oder Scanner, die man während der Runde durch den Laden betätigt, wirken schon heute gegen langes Anstehen und allzu große Zeitverluste im Geschäft", sagt Handelsmanager Robert Zniva. Techniker Simon Kranzer ergänzt: "Aus dem Bauch heraus denken wir, dass der Onlinehandel extrem dominant sei. Doch im stationären Handel kaufen wir 80 bis 90 Prozent aller Waren, also in Läden mit ,echten' Verkäuferinnen und Verkäufern. Ihre große Qualität ist die Beratung. Das zeigt, dass der Mensch aus dem Verkauf nicht wegzurationalisieren ist."

Doch Verbesserungspotenzial und vor allem jede Menge Unterstützung können neueste Technologien für das Geschäft um die Ecke allemal liefern. Wie das jetzt und in Zukunft am besten geht und wie die Forschung zur Umsetzung kommt, diesen Fragen gehen die beiden Männer an der Fachhochschule Salzburg nach. Zniva ist Professor für Handel und Marketing im Department für Business and Tourism, Kranzer lehrt am Department für Information Technologies and Digitalisation.

Auf die Frage, wie die Salzburgerinnen und Salzburger in den kommenden Jahren den Einkauf in den Läden erleben werden, haben die beiden einige Szenarien parat, die technologisch schon bereit oder sogar schon im (Test-)Einsatz sind. Kranzer erinnert etwa daran, was Übersetzungshilfen bei Beratungsgesprächen leisten können: "Wenn Kundschaften aus Japan oder den USA in meinen Laden gehen, dann sprechen wir nicht dieselbe Sprache. Durch Technologien ist uns eine gelungene Kommunikation aber trotzdem möglich." Wenn kleinere oder mittlere Geschäfte den Sprung wagen und sich auf Neues einlassen wollen, dann reiche es nicht aus, ihnen den Einstieg in einen Webshop zu empfehlen. Der stationäre Handel habe unschlagbare Vorteile, sagt Kranzer. Zniva ist wichtig zu betonen, dass kein Computer und keine Maschine ersetzen solle oder könne, was die Angestellten tagtäglich durch persönlichen Einsatz leisten.

"Das Erlebnis, einkaufen zu gehen, ist etwas Tolles. Darum sind Einkaufszentren auch voll - man kann schlendern, Freunde treffen und ein positives Lebensgefühl spüren, weil man sich etwas leisten kann", sagt Kranzer. Wenn Angestellte mit Tätigkeiten wie dem Zählen, Nachfüllen oder Öffnen der fünften Kassa beschäftigt sind, dann schade das aber der individuellen Beratung durch Menschen, die wegfallen muss. "Hier kann Technologie sehr gut banalere Dinge übernehmen. Niemand muss mehr ins Lager laufen, weil man auf Knopfdruck sieht, dass - und wo - ein Produkt noch zu finden ist. Wenn es nicht vorrätig ist, können Kunden es sich mit ein paar Handgriffen am Display zuschicken lassen. Das ist ganz nahe Zukunft und teils schon umgesetzt." Zniva erwähnt den gesellschaftlichen Aspekt der "Retailization 4.0", wie er das Forschungsprojekt genannt hat. "Was der stationäre Handel kann, ist Regionalität. Sie stärkt unser Wirtschaftssystem. Wir könnten im Internet alles tun und tun es dann doch lieber vor Ort. Ein Plus für die Wertschöpfung in Österreich." Retailization 4.0 ist ein durch das Programm Cooperation & Innovation (COIN) der Forschungsinitiative FFG gefördertes Projekt, das Transferprojekte mit Händlern und Technologieunternehmen im stationären Handel umsetzt.

Aktuell gehen immer mehr Supermärkte dazu über, ihre Kundschaft bei Selbstbedienungskassen die Artikel selbst scannen und anschließend bezahlen zu lassen. "Immer mehr Bildschirme kommen dazu. Im Hintergrund haben Kaufhausketten eine irrsinnig optimierte Logistik. Wir im Verkaufsraum haben elektronische Preisschilder vor den Nasen und gehen an Sensoren vorbei, die zählen, wie viele Menschen das Haus betreten. Das verhindert Diebstahl - und gibt Informationen über das Verhalten", sagt Kranzer. Probleme mit dem Datenschutz? Er winkt ab. Gezählt und gemessen werde ohne Identifikation, argumentiert auch Zniva.

Zniva berichtet auch von Chips, die - banal gesagt - Informationen senden können. In der Fashionindustrie seien diese sogenannten Tags praktisch, denn sie teilen mit, welches Kleidungsstück in welcher Größe und Farbe sie markieren. Das ermögliche eine Inventur quasi in Nullzeit, beschreibt Zniva.

Geht es um die Trends für die Zukunft, so betont er, dass die Rolle des Smartphones wichtiger wird, dass intelligente Maschinen dem Menschen Routinen abnehmen werden. Und der Kunde eines Tages in den Laden kommt, die Ware nimmt und ohne Stopp an einer Kassa seiner Wege geht.