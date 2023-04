Wie wir Kinder vor Krisen schützen

Jugendpsychiater Leonhard Thun-Hohenstein beschreibt, wie wir Resilienz aufbauen können - für uns und unsere Kinder.

Die SN erreichen Leonhard Thun-Hohenstein in Bangladesch. Der langjährige Leiter der Kinder- und Jugendpsychiatrie an der Salzburger Christian-Doppler-Klinik ist dieser Tage in Südasien, um sich mit dem Schicksal der Rohingya auseinanderzusetzen - einer Volksgruppe in Myanmar, deren Angehörigen oft nur die Flucht bleibt. "Die Flüchtlinge kämpfen mit existenziellen Problemen. Und dennoch schaffen es ihre Kinder, sich in Spiel und Spaß zu verlieren." Die Rohingya-Zöglinge sind für Thun-Hohenstein ein Paradebeispiel dafür, dass es Kinder schaffen können, sich sogar in fatalen Szenarien ...