Wiener Dörrapfel ist 4000 Jahre alt

Oberlaaer Siedler der Jungsteinzeit brauchten im Winter Vitamine.

Rechtzeitig zum Tag des Apfels melden die Universität für Bodenkultur Wien und die Stadtarchäologie Wien einen sensationellen Fund aus Oberlaa: Bei der Ausgrabung einer jungsteinzeitlichen Siedlung konnten Archäologen die verkohlten Reste eines Wildapfels bergen. Es ist dies der älteste Nachweis eines Apfels in Wien. Die bäuerliche Siedlung stammt aus der Zeit um 2400 vor Christus. Die Fundumstände zeigen, dass dieser Wildapfel wahrscheinlich als Wintervorrat eingelagert wurde.

"Der Apfel ist halbiert und offensichtlich gedörrt worden", erklärt Marianne Kohler-Schneider, Archäobotanikerin an der Universität für Bodenkultur Wien (BOKU). "Wir kennen ähnliche Funde aus der Schweiz, wo halbierte Wildäpfelchen auf Bastschnüren aufgefädelt waren und als luftgetrocknetes Dörrobst gespeichert wurden. Wildäpfel lieferten in der Jungsteinzeit in den Wintermonaten Vitamine. Das Oberlaaer Äpfelchen könnte auf einer Darre getrocknet worden sein, dürfte dabei ins Feuer gefallen sein und wurde anschließend in einer Abfallgrube entsorgt, in der es nach viertausend Jahren von uns entdeckt wurde", sagt Marianne Kohler-Schneider.

Die jungsteinzeitlichen Siedler von Oberlaa bauten laut Martin Penz, Stadtarchäologe in Wien und Grabungsleiter, Getreide wie Einkorn, Emmer, Gerste und Hülsenfrüchte an und hielten Rinder, Schweine, Schafe und Ziegen. "Außerdem wurde in der Siedlung auch dem Textilhandwerk mit Spinnen und Weben nachgegangen. Wirtschaftlich und kulturell scheinen die jungsteinzeitlichen Bauern von Oberlaa Beziehungen vor allem ins Karpatenbecken gehabt zu haben, wie uns die Keramikfunde zeigen", sagt Martin Penz.

Der Apfel dürfte zur Art der Europäischen Wildäpfel gehören, denn die Vorfahren unserer Kulturäpfel - und damit der systematische Obstbau - erreichten erst Jahrtausende später Mitteleuropa. Kulturäpfel stammen aus Mittelasien. In den Eichenwäldern und in den Auwäldern Ostösterreichs waren Europäische Wildäpfel in der Jungsteinzeit weit verbreitet.