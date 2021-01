Wiener erwecken den trockenen Boden Kenias zu neuem Leben

Wie funktioniert nachhaltige Landwirtschaft in Entwicklungsländern? Eine Schulinitiative aus Wien zeigt es in Kenia vor.

"Wir müssen den Boden zum Leben erwecken", sagt Bernhard Wagenknecht. Denn dort sei der Schlüssel zu nachhaltiger Landwirtschaft als Beitrag zur Klimawende vergraben. Davon ist der seit vielen Jahren in der Entwicklungszusammenarbeit engagierte Lehrer fest überzeugt. Der gebürtige Pinzgauer, der an der Höheren Bundeslehr- und Forschungsanstalt für Gartenbau Schönbrunn in Wien Projektmanagement, BWL und Marketing unterrichtet, hat sich der Wiederaufforstung in Kenia verschrieben. Seiner privaten Initiative entsprang 2010 das Schulprojekt "Books for Trees".

Inzwischen gibt es drei Standorte. ...