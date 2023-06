Wiener Experten entwickeln Instant-Schmierstoffe für Weltall und Co

Neuer Ansatz lässt Trocken-Schmierstoff aus 2D-Material genau dort entstehen, wo die größte Reibung herrscht.

Geht es um Schmiermittel, denkt man in der Regel an Öle, die die Reibung zwischen Bauteilen reduzieren. Unter den erschwerten Bedingungen, die zum Beispiel im Weltall vorherrschen, stößt dieses Konzept aber an seine Grenzen. Forscher arbeiten daher an alternativen Trocken-Schmierstoffen. Wiener Wissenschafter stellen nun im Fachblatt "Advanced Materials" einen Ansatz mit 2D-Materialien vor, bei dem sich das neuartige Schmiermittel am Ort des Geschehens bildet.

2D-Materialien bestehen, wie der Name schon sagt, aus einzelnen Atomlagen. Der bekannteste Vertreter seiner Art ist Graphen, das aus einem ultradünnen Kohlenstoff-Gitter aufgebaut ist. Ein großer Hoffnungsträger sind ähnliche Verbindungen auch im Fachbereich der Tribologie, der sich mit Verschleiß und Reibung befasst. Hier wird etwa an Molybdändisulfid oder Molybdändiselenid geforscht. Der Kern der Verbindungen besteht aus einer Lage Molybdän-Atome, an die auf beiden Seiten noch entweder Schwefel- oder Selen-Atome angelagert sind, heißt es am Mittwoch in einer Aussendung der Technischen Universität (TU) Wien.

Schon jetzt wird Graphitpulver zum Schmieren von Schlössern verwendet

Hat man es mit kleinen Partikeln in Form von ultradünnen Plättchen in dieser Anordnung zu tun, dann gleiten sie mit äußerst wenig Widerstand übereinander. Das macht sie als Trocken-Schmierstoffe attraktiv, wie man sie etwa von Graphitpulver zum Schmieren von Schlössern kennt. Die Herangehensweise ist vor allem bei extrem hohen Temperaturen und im Vakuum vielversprechend, wo flüssige Schmiermittel relativ rasch verdampfen, heißt es seitens der Uni.

Trocken-Schmierstoffe bereits beim James-Webb-Weltraumteleskop verwendet

"Deshalb spielen solche Schmierstoffe ganz besonders in der Weltraumtechnik eine wichtige Rolle, sie wurden etwa beim James-Webb-Weltraumteleskop verwendet", so der Leiter des Forschungsbereichs für Tribologie an der TU Wien, Carsten Gachot. Im All droht den 2D-Materialien auch nicht die rasche Verunreinigung, da Sauerstoff und Feuchtigkeit sie sonst schnell oxidieren lassen.

Neuer Ansatz: Schmierpartikel entstehen dort, wo Reibung am höchsten ist

Um sowohl im All als auch auf der Erde den Ansatz möglichst umsetzen zu können, dachten die Wiener Forscher über eine Methode nach, bei der die besonderen Partikel genau dort spontan entstehen, wo die Reibung am höchsten ist. Genau das habe man nun realisiert, so der Erstautor der Studie, Philipp Grützmacher.

Das Team ummantelte einen Bauteil aus Stahl mit einer sehr dünnen Molybdän-Schicht. Das hat den Vorteil, dass die Struktur weit weniger von Feuchtigkeit und Sauerstoff angegriffen wird, als wenn gleich mit 2D-Materialien gearbeitet wird. Dazu kommt dann ein Selen-Pulver. "Bei mechanischer Beanspruchung, etwa wenn zwei solche Bauteile aneinander reiben, kommt es zu einer tribochemischen Reaktion, Selen und Molybdän verbinden sich zu Molybdändiselenid-Flakes, die dann als Schmierstoff wirken", so Grützmacher. In der Folge nahm in Experimenten auch die Reibung "drastisch ab".

Beigabe von Selen-Pulver erhöht die Lebensdauer des Gesamtsystems

Der Vorgang des punktgenauen Herstellens des Schmiermittels könne durch erneute Beigabe des Selen-Pulvers wiederholt werden. Das Gesamtsystem habe damit eine lange Lebensdauer. Neben Anwendungen im Vakuum und bei sehr hohen Temperaturen sei die neue Technologie auch für Bereiche interessant, wo Verschmutzungen durch Öl möglichst vermieden werden sollen, so die Forscher.