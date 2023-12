Wiener Forscher knacken mit Computerintelligenz den Erbgut-Ablese-Code

Aktivität von Gen-Ableseverstärkern ist dadurch vorhersagbar - und manipulierbar.

Welche Bauanleitungen (Gene) etwa in Muskel-, Haut- und Darmzellen zu verwenden sind, ist am Erbgut auf Ableseverstärker- (Enhancer-) Abschnitten codiert. Dieser Code wurde von Wiener Biologen mit Künstlicher Intelligenz geknackt. Sie könnten nun die Aktivität der Gen-Ableseverstärker in den Körperteilen vorhersagen, die Folgen von Veränderungen (Mutationen) abschätzen und sie bei Bedarf stärker und schwächer justieren. Die Studie wurde im Fachjournal "Nature" veröffentlicht.

"Jede Zelle im menschlichen Körper enthält dieselben Gene, aber verschiedene Gewebe aktivieren unterschiedliche Gruppen von Genen", erklärten die Forscher um Alexander Stark vom Institut für Molekulare Pathologie (IMP) in Wien in einer Aussendung. Welche Gene wo angeschaltet werden, regulieren "Enhancer". Deren Aktivität war bisher nicht anhand ihrer DNA-Sequenz vorhersagbar.

Die Forscher trainierten Künstliche Intelligenz, ein "Deep and Transfer Learning Modell", anhand verschiedener Datensätze von Enhancer-Sequenzen sowie deren aus anderen Versuchen bekannten Eigenschaften und Aktivitäten in der Fruchtfliege "Drosophila melanogaster". Sie ist ein beliebter Modellorganismus der Biologen. "Das Modell war daraufhin in der Lage, die Enhancer-Aktivität in fünf Gewebearten in Fruchtfliegenembryonen vorherzusagen", schrieben die Forscher: im zentralen Nervensystem, in Teilbereichen des Gehirns, in der Oberhaut (Epidermis), im Darm und in Muskeln.

Sie schufen anschließend im Labor selbst 40 künstliche Enhancer, deren Code vom Computerprogramm berechnet worden war. Diese aktivierten tatsächlich Gene in den gewünschten Zielgeweben. "Wir können mit unseren Modellen also nicht nur direkt aus ihrer DNA-Sequenz vorhersagen, wann und wo Enhancer Gene aktivieren, sondern sie auch neu schreiben", sagte Stark. Damit könnte man Gene zum Beispiel gezielt im Herzen oder Gehirn aktivieren, und zwar in jedem Entwicklungs- und Krankheitsstadium. "Dies ermöglicht komplett neue Therapieansätze", so der Forscher.