Wiener Forscher entdeckten bisher unbekannte Funktion von Immunzellen

Ein Forschungsteam der MedUni Wien hat eine zentrale Funktion von Immunzellen entdeckt, die die Bildung von Leberzellen ankurbeln.

Bei den Untersuchungen identifizierte das Team eine bisher unerkannte Doppelfunktion von neutrophilen Granulozyten. Diese Untergruppe von weißen Blutkörperchen trat nach der Entfernung von Lebergewebe (partielle Hepatektomie, PHx) auf und war entscheidend für die Geweberegeneration, so die Forschungsergebnisse im "Journal of Hepatology".

Musste aufgrund von Tumoren oder anderen Lebererkrankungen Lebergewebe entfernt werden, so regenerierte sich das Organ meist innerhalb kurzer Zeit und war wieder voll funktionsfähig. Welche komplexen Vorgänge die Wiederherstellung des Gewebes nach einer Resektion ermöglichten, konnte von Forschenden bisher nicht vollständig geklärt werden.

Dass Neutrophile nach einer PHx bei der Einleitung der Leberregeneration wesentlich sind, indem sie anfänglich bei lokalen Entzündungen auftreten, war in der Forschung bereits bekannt. Dass sich diese Immunzellen rasch verändern und im weiteren Verlauf Faktoren bilden, die die Leber zum Wachstum benötigt, wurde nun erst im Rahmen der Studie erforscht. "Mit der dynamischen Rolle der Neutrophilen bei der Leberregeneration wurde ein immunologischer Mechanismus entdeckt, der möglicherweise bei der Reparatur sämtlicher Gewebeschäden im Körper beteiligt ist", erklärte Forschungsleiter Rudolf Oehler.

Zu ihren Erkenntnissen kamen die Forscher unter der Leitung von Oehler und Patrick Starlinger, durch Analysen des Blutes von 124 Patientinnen und Patienten, die präoperativ sowie am ersten und fünften Tag nach der PHx vorgenommen wurden. "Mit der Doppelfunktion der Neutrophilen haben wir eine Antwort auf die Frage gefunden, warum sich die Leber nach einem so gravierenden Eingriff wie einer Leberresektion so schnell regenerieren kann", ergänzte Starlinger.

PHx stellen bei verschiedenen Lebererkrankungen, vor allem aber bei Tumoren eine wesentliche und die oftmals einzige Säule der kurativen Therapie dar. Obwohl die Entfernung von (Krebs)-Gewebe für die Patienten lebensnotwendig sein kann, führt sie dennoch zunächst zu einem Gewebeschaden. Das Forschungsteam konnte zeigen, dass geschädigte Zellen sofort eine Immunantwort des Körpers auslösen, welche die Geweberegeneration fördert. Details dieser Kette an Immunreaktionen liegen der medizinischen Wissenschaft jetzt für weiterführende Forschungen unter anderem zur Verbesserung von Wundheilungsprozessen vor.