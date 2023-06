Wiener Forscher fanden Genfähre zwischen unterschiedlichen Arten

Gene werden nicht nur von den Eltern an die Kinder weitergegeben, sondern manchmal auch an erwachsene Individuen einer fremden Art. Dabei hilft ihnen eine Genfähre, die aus der Liaison von Viren und springenden "Maverick"-Genen entstand, berichten Wiener Forscher. Sie ermöglichte etwa den "horizontalen Gentransfer" zwischen zwei Wurmarten, die so wenig miteinander verwandt sind, wie Menschen und Fische. Die Studie ist im Fachmagazin "Science" erschienen.

Das Forscherteam um Alejandro Burga am Institut für Molekulare Biotechnologie (IMBA) der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) entdeckte die Genfähre, als sie den Ursprung eines "egoistischen Elements" aufklären wollte. Egoistische Elemente vermehren sich im Erbgut (Genom) des Wirts und "springen" dort herum. Das heißt, sie wechseln manchmal den Platz.

Die Forscher fanden zwei fast identische Kopien des Gens in zwei Fadenwurmarten (Caenorhabditis briggsae und plicata), die keinen gemeinsamen Nachwuchs haben können, und deren Genome so unterschiedlich sind, wie die von Menschen und Fischen, wie es in einer Aussendung des IMBA heißt. Es war bei C. plicata in ein "Maverick"-Gen eingebettet. Das egoistische Gen war mit höchster Wahrscheinlichkeit von C. plicata zu C. briggsae transferiert worden, erklärte Burga der APA. Die Überfahrt fand in jüngster Vergangenheit statt und wurde vom "Maverick"-Element bewerkstelligt, das hiermit als Gen-Schlepper entlarvt war.

Dass "Maverick"-Elemente sich zu Genfähren zwischen weit entfernter Arten entwickeln konnten, verdanken sie einem Gen, das sie von Viren gestohlen haben. Jenes "Fusogen" ist Vorlage für einen Eiweißstoff, der Membranen unterschiedlicher Zellen miteinander verschweißt (fusioniert). "Dadurch werden sie wohl in die Lage versetzt, virusähnliche Partikel zu bilden, die mit den Zellmembranen anderer Organismen verschmelzen und diese infizieren", erklärten die Forscher.

"Mavericks" und ähnliche Elemente sind wahrscheinlich auch für Genschlepperei in anderen Tierarten verantwortlich, meinen sie. Bei zwei "völlig verschiedenen Fischarten" im Eismeer, den Heringen und Stinten, gäbe es zum Beispiel "Gefrierschutzproteine" im Blut, die wahrscheinlich via horizontalem Gentransfer von einer Art zur anderen gelangten. Es gibt auch Hinweise, dass dies bei Säugetieren ab und zu passiert, zum Beispiel bei Mäusen und Ratten, Buschbabys (das sind nachtaktive afrikanische Äffchen) und der bei der "Kleinen Braunen Fledermaus". "Es gibt derzeit aber keine Evidenz für horizontalen Gentransfer von Menschen zu einer anderen Tierart oder umgekehrt", erklärte Burga.