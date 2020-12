Wiesenvögel sind in ganz Europa bedroht

Feld- und Wiesenvögel sind europaweit in Bedrängnis. Das zeigt der neue Europäische Brutvogelatlas, der am Donnerstag veröffentlicht wurde. Demnach hat von den fast 600 in Europa brütenden Vogelarten, die von 2013 bis 2017 registriert wurden, ein Viertel ihr Brutgebiet gegenüber den 1980er Jahren verkleinert. Hauptursache für die Bestandsabnahmen ist die intensivierte Landwirtschaft, teilte die Vogelschutzorganisation "BirdLife Österreich" mit.

SN/unsplash Das Rotkehlchen.