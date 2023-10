Warum Musik eine so große Rolle in unserem Leben spielt

Eine Ausstellung macht Klänge erlebbar. Sie stellt neue Instrumente vor, mit denen Menschen mit Behinderungen musizieren können. Und sie erklärt, wieso Musik für Menschen so wichtig ist.

Wer derzeit das Londoner Science Museum im noblen Stadtteil South Kensington besucht, wird von einer sanften Welle aus Klängen und Melodien erfasst. Kein Wunder: Die Sonderausstellung "Turn It Up: The Power of Music" ("Dreh es lauter: Die Kraft der Musik") ...