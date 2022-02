Wildlife Photographer of the Year: Beste Bilder in der Publikumswertung gekürt

Rund 50.000 Bilder wurden weltweit eingereicht; die 100 besten davon hat eine Profi-Jury ausgewählt. Nun war das Publikum gefragt - und hat die besten fünf Tier- und Naturfotos ausgewählt.

Der Wettbewerb "Wildlife Photographer of the Year" ist bekannt dafür, fantastische Tierbilder aus der ganzen Welt zu präsentieren; er findet seit fast 60 Jahren statt. Der Einsendeschluss für den 58. Wettbewerb "Wildlife Photographer of the Year" endete am 9. Dezember 2021. Der diesjährige Wettbewerb zog über 50.000 Einsendungen von Profis und Amateuren aus der ganzen Welt an und wurde vom französischen Unterwasserfotografen und Biologen Laurent Ballesta mit seinem Bild von Tarnbarschen in Französisch-Polynesien gewonnen.

Entwickelt und produziert wird der Contest "Wildlife Photographer of the Year" vom Natural History Museum (NHM) in London. Ursprünglich wurde der Wettbewerb 1965 vom BBC Wildlife Magazine unter dem damaligen Namen "Animals" ins Leben gerufen. Das NHM schloss sich 1984 zusammen, um den Wettbewerb, wie er heute bekannt ist, ins Leben zu rufen, und betreibt und organisiert ihn nun allein. Beim nun bekannt gegebenen Ergebnis des Publikumspreises ("People's Choice Award") handelt es sich um fünf Siegerfotos aus 25 Bildern (zusätzlich zu den 100 von der Jury ausgewählten Fotos), über die das Publikum abstimmen durfte.