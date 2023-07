Willkommenskultur? Der Sinn der Gastfreundschaft - und wo sie endet. Privat und in der Gesellschaft.

Das Phänomen Gastfreundschaft. Während in anderen Kulturen der Gast verwöhnt und sogar mit dem Leben verteidigt wird, öffnen wir unsere Türen oft nur zögerlich.

Organisiert weltweite Wanderreisen und finanziert hilfreiche Projekte in den Gastgeberländern: Christian Hlade.

So lange wollten sie nicht bleiben. Als Tetiana Shavlovska mit ihrer Tochter am 1. März 2022 bei ihrem Freund Wolfgang in Wien ankam, rechnete sie mit etwa zwei Wochen Aufenthalt. Dafür mussten der Schulrucksack der zehnjährigen Sofia und ein kleiner Koffer ...