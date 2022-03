"Wir haben eine Baustelle in der Kooperation zwischen Forschung und Politik"

Experten diskutierten in Salzburg über den Spagat von Entscheidungsfindungen in der Pandemie.

Gerade in Krisenzeiten müssen Entscheidungen möglichst schnell und wohlüberlegt gefällt werden. In der Coronapandemie galt von Beginn an: Die Fachwelt liefert Expertise, die Entscheidungshoheit liegt aber letztlich bei der Politik. Anlässlich des internationalen Symposiums Forum Medizin 21 der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität diskutierten Vertreterinnen und Vertreter aus Politik und Wissenschaft, warum der Weg zur Entscheidungsfindung dabei nicht immer einfach war und ist.

"Auch Wissenschafter sind nicht immer einer Meinung", sagte Lars Schaade, Vizepräsident des deutschen Robert-Koch-Instituts, bei einer Podiumsdiskussion ...