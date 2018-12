"Wir stehen in einem massiven Wettbewerb um kluge Köpfe"

Wie sich Salzburg darum bemüht, die Kräfte im Land zu bündeln und sich nicht im Klein-Klein zu verlieren.

An der Spitze der Standort- und Innovationsagentur (ITG) für Salzburg, die ab Jänner 2019 auch die Aufgaben der Standortvermarktung übernimmt, steht Walter Haas. Im SN-Interview erklärt er, wie Forschung und Wirtschaft stärker vernetzt werden.

Die Devise lautet, die Kräfte zu bündeln. Leichter gesagt als getan. Was passiert konkret? Walter Haas: Die Grundvoraussetzung ist, dass wir für Salzburg eine gemeinsame Agenda entwickelt haben. Mit der Wissenschafts- und Innovationsstrategie oder auch dem Masterplan für Informations- und Kommunikationstechnologien ist eine Art Schlachtplan formuliert worden, der jetzt abgearbeitet werden muss. Zweitens: Man hat erkannt, dass wir als kleiner Standort eng zusammenarbeiten müssen - Forschung, Wissenschaft und Wirtschaft. Wir stehen nämlich in einem massiven Wettbewerb um Wissen, um kluge Köpfe, um Investitionen in allen Bereichen.

Wissenschaft und Forschung aus eigenen Schrebergärten herauszuholen und Doppelgleisigkeiten zu vermeiden ist nicht immer leicht. Welche Widerstände gibt es dabei? Unsere Aufgabe als Standortagentur ist es, Forschung und Wirtschaft miteinander zu verbinden. Durch den Strategieprozess ist es gelungen, dass man sich inzwischen sehr intensiv untereinander austauscht. Sehr viele Leute wurden miteinander vernetzt. Dazu werden über die Förderprogramme des Landes die Kooperation und die Spezialisierung stark fokussiert.

Förderung als Druckmittel? Sie gibt es nur dann, wenn man auch zusammenarbeitet? Das Land will primär jene Projekte fördern, wo Kräfte und Kompetenzen gebündelt werden und Stärken gestärkt werden. Förderungen bieten dafür den Anreiz.

Können Sie da ein Musterbeispiel dafür nennen? Im Bausektor gibt es eine spannende Kooperation mit Betrieben, der Fachhochschule Salzburg und dem Research Studio iSPACE, wo es darum geht, intelligente Energiesysteme und Fassaden- sowie Siedlungsmodelle zu entwickeln.

Ein anderer Zusammenschluss ist mit dem Sonnenschutzhersteller Schlotterer aus Adnet gemeinsam mit der Bauinnung und der Paracelsus Medizinischen Universität (PMU) gelungen. Dabei ging es darum, zu erforschen, wie weit sich Tageslicht in Innenräumen einer Schule positiv auf die Lernerfolge und das Wohlbefinden auswirkt. Und da ist herausgekommen, dass mit modernen Lichtlenksystemen erhebliche positive Wirkungen auf die Gesundheit erzielt werden können. Diese Erkenntnisse lassen sich auch in der Rehabilitation oder in Altenheimen umsetzen.

Kann Salzburg, auch bei größtem Bemühen, den Nachteil wettmachen, keine technische Universität zu haben? Wir haben in Salzburg hervorragende HTL und auch im Hochschulbereich decken wir technische Bereiche ab. Aber natürlich haben wir keine technische Universität. Deshalb versuchen wir gerade die technischen Bereiche, die wir haben, stärker für die Wirtschaft zugänglich zu machen. Das ist das Thema Digitalisierung. Das sind die Materialwissenschaften, die Weiterentwicklung des Werkstoffs Holz zum Beispiel. Viele Innovationen weltweit kommen derzeit aus der Materialforschung.

Wie können die heimischen Betriebe verstärkt in die Forschung eingebunden werden? Als ITG betreuen wir jährlich über 300 Betriebe, wir kennen viele Betriebe sehr gut und wissen um deren Bedürfnisse und Ziele. Wir bringen dabei Firmen direkt mit der Forschung in Kontakt. Dazu machen wir sehr viele Veranstaltungen und Workshops, um Projekte zu entwickeln und Kontakte herzustellen.

Gute Leute zu bekommen wird gerade im technischen Bereich immer schwieriger. Hat Salzburg da genug Profil, um sie anzulocken? Wir können diesen Wettbewerb nur gewinnen, wenn wir einen sehr attraktiven Standort bieten. Wenn wir neben unserer tollen Grundausstattung mit Kultur, Natur und Tourismus auch schauen, dass wir ein gutes "Ökosystem" mit Ausbildung, Forschung, Betrieben und Start-ups schaffen. Uns zeichnet in Salzburg schon aus, dass dieses "Ökosystem" auch dadurch entsteht, weil Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Forschung und Bildung sehr eng zusammenarbeiten.