Wir vertragen unser Essen nicht mehr

Jeder Vierte in Österreich reagiert auf Nahrungsmittel mit Bauchweh und anderen Beschwerden. Mediziner meinen, die Intoleranzen gegen Fruktose, Laktose und Histamin nehmen so zu, weil wir immer mehr Stress haben.

Noch nie konnten sich Österreicher so gut und gesund ernähren wie heute. Dennoch leiden immer mehr Menschen an Nahrungsmittelintoleranzen. Das bedeutet, sie haben Verdauungsbeschwerden, oft nur diffuse Symptome, die an Allergien erinnern wie eine rinnende Nase, Müdigkeit oder Atembeschwerden. Experten schätzen in einer aktuellen Untersuchung, dass bereits jeder Vierte in Österreich Probleme hat, Milchzucker zu verarbeiten (Laktoseintoleranz). Weitere 30 Prozent sind von einer sogenannten Fruktosemalabsorption betroffen und mehr als zwei Prozent können Histamin nicht ausreichend abbauen. Ursache dieser bis jetzt unheilbaren Erkrankungen ist ein Mangel an bestimmten Enzymen beziehungsweise Proteinen.