Wirkstoffgehalt von Cannabis hat sich in Europa stark erhöht

Bei Marihuana ist der Gehalt des Wirkstoffs THC um 57 Prozent gestiegen, bei Haschisch sogar um fast 200 Prozent

Die Wirksamkeit von in Europa konsumierten Cannabis-Produkten hat sich nach Angaben von Europol in den vergangenen Jahren stark erhöht. Bei Marihuana ist der Gehalt des Wirkstoffs THC zwischen 2011 und 2021 um 57 Prozent gestiegen, wie aus einem am Donnerstag vorgelegten Bericht der Polizeibehörde und der Europäischen Drogen-Beobachtungsstelle (EMCDDA) hervorgeht. Bei Haschisch hat der Wirkstoffgehalt im gleichen Zeitraum sogar um fast 200 Prozent zugenommen.

In der EU haben nach Schätzungen von Europol im vergangenen Jahr etwa 22,6 Millionen Menschen im Alter von 15 bis 64 Jahren Cannabis konsumiert. Mit einem geschätzten Wert von rund 11,4 Milliarden Euro im Jahr ist der Cannabis-Markt der größte Drogenmarkt in Europa. Im illegalen Handel mit Cannabis hat Europol zuletzt eine verstärkte Zusammenarbeit der Drogenbanden beobachtet. Die Zusammenarbeit erstreckt sich dabei auf alle "Dienstleistungen von der Produktion bis zum Vertrieb". Auch die Methoden beim Schmuggel sind vielfältiger geworden: Genutzt werden inzwischen sogar Drohnen, Hubschrauber und unbemannte U-Boote.