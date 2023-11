Wissen beim Shoppen: Mini-Wissensraum in Wiener Einkaufszentrum

Abschluss des Projekts "Und mittendrin, die Wissenschaft" des Vereins ScienceCenter-Netzwerk.

Zwei Wochen lang haben Besucher eines Wiener Einkaufszentrums Gelegenheit, neben dem Shoppen auch in die Wissenschaft einzutauchen. In einem Mini-Wissensraum im Donauzentrum in Wien-Donaustadt laden ab heute, Mittwoch, mehrere Stationen zum Mitmachen und Diskutieren ein, teilte der Verein ScienceCenter-Netzwerk mit. Im Mittelpunkt stehen dabei die Fragen "Warum müssen wir arbeiten?", "Wie schaut Mobilität der Zukunft aus?", "Woran denken wir, wenn es um Wissenschaft geht?".

Der Verein ScienceCenter-Netzwerk hat im Frühjahr das Projekt "Und mittendrin, die Wissenschaft" mit dem Ziel gestartet, Meinungen und Ansichten von Bewohnerinnen und Bewohnern der Wiener Bezirke Floridsdorf und Donaustadt aufzuspüren und mit Wissenschaft in Verbindung zu bringen. "Wir wollen zuhören, welche Themen für die Menschen relevant sind und einen Perspektivenwechsel anregen, was ihr Leben, ihr Alltag, ihre Umgebung mit Wissenschaft zu tun hat, was Wissenschaft ist und sie leisten kann", erklärte Projektleiter Michael Schöppl vom ScienceCenter-Netzwerk zum Projektstart gegenüber der APA.

Dazu wurden Workshops in Pensionistenheimen, Jugendeinrichtungen und bei Nachbarschaftsinitiativen abgehalten. In einer "Open Space" genannten Austausch- und Vernetzungsveranstaltung wurde dann gemeinsam an Fragen und Themen weitergearbeitet und in einem letzten Schritt die drei Leitfragen ausgewählt, die nun in dem Mini-Wissensraum im Donauzentrum sichtbar gemacht werden sollen. Dieser ist vom 8. bis 18. November bei freiem Eintritt zu den Öffnungszeiten des Donauzentrums zugänglich. Vermittler sind zu bestimmten Zeiten anwesend, um gemeinsam mit Besuchern in die Wissenschaft einzutauchen.