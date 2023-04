Wissenschaftsfonds FWF mit mehr Geld ab 2024 - und Inflationssorgen

Der Wissenschaftsfonds FWF kann in den Jahren 2024 bis 2026 mit mehr Geld rechnen. In der kommenden Leistungsvereinbarungsperiode schüttet sein Ressort 1,124 Mrd. Euro aus, erklärte Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) am Montag. Zwar seien die Budgets in den vergangenen Jahren "relativ steil nach oben gegangen", das Geld werde in der Forschungsgemeinde aber auch benötigt, so FWF-Präsident Christof Gattringer angesichts der Bilanz des Jahres 2022.

BILD: SN/APA/HANS KLAUS TECHT/HANS KLAUS Wissenschaftsfonds erhält heuer rund 20 Mio. Teuerungsausgleich