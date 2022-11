WMO-Bericht: Überdurchschnittlicher Temperaturanstieg in Europa

In Europa sind die Temperaturen in den vergangenen 30 Jahren mehr als doppelt so schnell gestiegen wie im globalen Durchschnitt. Das berichtete die Weltwetterorganisation (WMO) in Genf eine Woche vor dem UN-Klimagipfel in Ägypten. Gemeinsam mit dem europäischen Erdbeobachtungssystem Copernicus in Reading wurde am Mittwoch der Klimazustandsbericht Europa präsentiert. Der Fokus liegt auf den Zeitraum bis 2021, nicht 2022.

SN/bernhard schreglmann Die Eisschilde gehen weiter zurück.